Loạt sản phẩm giải thưởng cho độc giả Tech Awards 2017

iPhone 8 (64 GB)

Không gây sốt như iPhone X, nhưng iPhone 8 vẫn là một trong những điện thoại được đánh giá cao nhất năm. Sản phẩm có giá chính hãng tại Việt Nam 20,99 triệu đồng này được trang bị màn hình 4,7 inch với công nghệ True Tone để thay đổi nhiệt độ màu dựa theo màu sắc và ánh sáng môi trường xung quanh. Máy sử dụng chip xử lý A11 Bionic với 6 lõi, hỗ trợ 64-bit, loa stereo mới cho âm lượng to hơn 25% so với iPhone 7 Plus.

Giải thưởng iPhone X sẽ dành cho độc giả dự đoán trúng hạng mục Máy tính xuất sắc.