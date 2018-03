LG V30 giá gần 30 triệu đồng

So với V10 và V20, những "đàn anh" từng được bán ra ở Việt Nam, LG V30 có phong cách hoàn toàn khác từ ngoại hình cho tới cảm giác cầm. Máy có mặt trước và sau làm từ kính, khung làm từ kim loại được đánh sáng bóng và bo cong. So với Note 8, cảm giác cầm V30 không thoải mái bằng do to ngang.