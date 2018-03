iPhone X, Galaxy Note8 có màn hình đẹp nhất 2017

Samsung Galaxy Note8

Trước khi bị iPhone X "soán ngôi", Galaxy Note8 là smartphone có màn hình đẹp nhất do DisplayMate bình chọn, cũng với điểm số A+. Cụ thể, màn hình Galaxy Note 8 cho độ sáng cao hơn 22% so với Galaxy S8 - thiết bị trước đó giữ ngôi vị cao nhất. Đồng thời, đây cũng là màn hình cho khoảng gam màu đầy đủ 100% như trên TV 4K ( chứng nhận bởi liên minh UHD), màu sắc tự nhiên nhất (112% DCI-P3 và 141% sRGB / Rec.709), độ tương phản cao nhất (270), tỷ lệ tương phản vô hạn, độ phản xạ màn hình thấp nhất (4,6%), độ sáng thay đổi nhỏ nhất nếu góc nhìn thay đổi (29%) và nhiều thông số khác. Màn hình Galaxy Note8 cũng do chính Samsung sản xuất, có kích thước 6,3 inch, độ phân giải 2K (2.960 × 1.440 pixel) và được tối ưu hiển thị. Đặc biệt, màn hình có thiết kế cong "vô cực" tràn ra hai bên máy cùng viền trên và dưới siêu mỏng. Đây cũng là chi tiết được các chuyên gia công nghệ đánh giá cao.