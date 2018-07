iPhone X dùng pin năng lượng mặt trời giá gần 5.000 USD

Với thiết kế mới, iPhone X Tesla có độ dày lên tới 16,2 mm, trong khi phiên bản gốc chỉ 7,7 mm. Dòng chữ "Made on Earth by human" cũng được khắc trên thân máy. Đây là cụm từ được Elon Musk, CEO của Tesla, in trên bảng mạch của Tesla Roadster và gửi vào không gian bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX.