iPhone 8 so dáng Galaxy S8, LG G6, Google Pixel

iPhone 8 và Galaxy S8, S8 Plus

Khi đặt cạnh sản phẩm của đối thủ, iPhone 8 ngắn và to ngang hơn một chút so với Galaxy S8. Sự khác biệt rõ rệt khi so smartphone của Apple với Galaxy S8 Plus vốn dài 159,5 mm và rộng 73,4 mm. iPhone 8 được cho là dày 7,5 mm nhưng phần camera lồi lên thành đến 9,1 mm. Trong khi đó "số đo" này trên smartphone của Samsung chỉ là 8,1 mm.