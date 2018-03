iPhone 8 Plus đọ dáng với Galaxy Note 8

Nếu xét về thiết kế, dù giá bán hiện tương đương nhau, khoảng 23 triệu đồng, Galaxy Note 8 là smartphone có thiết kế tốt và ấn tượng hơn hẳn iPhone 8 Plus.

Thay đổi về màu sắc và mặt lưng kính chưa đủ tạo khác biệt và mới lạ cho smartphone mới của Apple. So với các năm trước, sức hút của iPhone 8 và 8 Plus trong ngày đầu mới về Việt Nam thấp hơn hẳn. Theo thống kê từ hệ thống iShop, lượng khách đặt mua iPhone 8 và 8 Plus năm nay chỉ bằng 1/3 so với iPhone 7 và 7 Plus năm ngoái, kể cả khi giá chào bán đợt đầu thấp hơn.