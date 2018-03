HTC U11+ về Việt Nam đầu tháng 12

U11+ là smartphone đầu tiên được HTC trình làng sau thương vụ hợp tác trị giá hơn 1 tỷ USD với Google. So model tiền nhiệm, mẫu Plus có màn hình to hơn khi kích thước lên tới 6 inch, vẫn đi kèm độ phân giải QHD nhưng hỗ trợ thêm HDR10 và có dải màu rộng DCI-P3.