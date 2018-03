HP thêm hai laptop cao cấp giá từ 29 triệu đồng

Là dòng laptop dành cho doanh nghiệp, máy được trang bị nhiều tính năng bảo mật như màn hình tích hợp công nghệ chống nhìn trộm HP Sure View cùng với HP Sure Start bảo vệ và tự phục hồi BIOS hệ thống, HP Sure Click bảo mật trình duyệt web, Windows Hello và xác thực đa nhân tố HP Multi-Factor Authenticate với Intel Authenticate cho phép đăng nhập an toàn.