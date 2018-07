HP EliteBook bảo mật theo chuẩn quân đội Mỹ, giá từ 28,9 triệu đồng

Là dòng laptop dành cho doanh nghiệp nên EliteBook 830 G5 mang rất nhiều tính năng bảo mật như công nghệ chống nhìn trộm HP Sure View trên màn hình - thực chất màn hình của G5 sử dụng một tấm film của hãng 3M để giới hạn góc nhìn. Bên cạnh đó còn HP Sure Click để bảo mật trình duyệt web, Windows Hello - nhận diện gương mặt và vân tay, camera hồng ngoại giúp nhận diện gương mặt dễ dàng ngay cả trong tối. Riêng Webcam được trang bị một cửa trập để người dùng có thể khóa ống kính camera khi không dùng đến, tránh trường hợp bị chiếm quyền kiểm soát để theo dõi. Trong trường hợp ổ cứng bị xoá, bạn có thể kết nối máy chủ với server HP để phục hồi dữ liệu về trạng thái ban đầu.