Galaxy S9 và iPhone X đọ dáng

Trong khi Apple phải hi sinh cảm biến vân tay vì màn hình, Samsung tiếp tục giữ lại cảm biến vân tay nhằm tăng cương độ an toàn bảo mật cho S9 và S9+. So với Note8 hay S8 và S8+, cảm biến vân tay trên bộ đôi Galaxy mới đã vừa tay, dễ thao tác và đỡ chạm nhầm vào ống kính.