Galaxy Note 8 so dáng với S8+, iPhone 7 Plus

Galaxy Note 8, iPhone 7 Plus và Google Pixel XL

Khi đặt cạnh phablet của Apple và Google, thiết bị của Samsung có kích thước tương đồng. Note 8 dài hơn nhưng bề rộng hẹp hơn một chút so với iPhone 7 Plus và Google Pixel.

Do vẫn dùng màn hình truyền thống nên dù máy có kích thước tương đương nhưng màn hình của iPhone 7 Plus và Google Pixel chỉ đạt 5,5 inch, nhỏ hơn đáng kể so với 6,3 inch của Note 8. Thiết bị của Apple và Google có viền, cạnh trên và cạnh dưới dày so với của đối thủ.