Galaxy A8 2018 - smartphone giá tốt, nhiều tính năng cao cấp

Màn hình Galaxy A8 cũng thể hiện chất lượng hiển thị tốt trong tầm tiền khi sử dụng công nghệ SuperAMOLED với độ phân giải Full HD+ 1.080 x 2.160 pixel. So với Galaxy A5 và A7 tiền nhiệm, hay đối thủ cùng tầm như iPhone 6s hay 7, Galaxy A8 cho hình ảnh nét và sáng hơn, dễ nhìn ở ngoài trời. Máy cũng hỗ trợ tính năng Always On Display.