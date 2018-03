Fujifilm X-E3 về Việt Nam giá 22 triệu đồng

X-E3 nhỏ hơn đáng kể so với X-E2s và các dòng X-T10 hay X-T20. Trọng lượng 337 gram (nhẹ hơn Sony A6300 là 404 gram) và mỏng hơn 8 mm so với các đời trước X-E2 và E2s. Do máy gọn hơn, phần báng cầm vì thế cũng ngắn hơn trước khiến cảm giác cầm ban đầu không được chắc chắn và hơi gượng.