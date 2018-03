Điện thoại Vertu hàng hiếm xuất hiện Việt Nam

Vertu New Signature Touch - The Floating Seahorse là phiên bản duy nhất (độc bản) được đặt hàng sản xuất bởi tập đoàn đầu tư bất động sản lớn nhất châu Âu Kleindienst. Vertu hoàn thiện sản phẩm này hồi đầu năm, trước khi đóng cửa nhà máy vào tháng 7. Máy chỉ xuất hiện một lần duy nhất tại showroom Vertu Harrods (London, Anh) trước khi "biến mất". Sản phẩm được đặt riêng trong hộp gỗ nhỏ, bên ngoài là hộp giấy, kèm phụ kiện và một chiếc bao bằng da cá sấu thật. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng việc đặt trong hộp giấy làm sản phẩm "kém" sang hơn so với những mẫu điện thoại khác vốn được đặt trong hộp bằng gỗ quý.