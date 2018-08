Chưa ra mắt, iPhone X Plus đã có hàng 'nhái' ở Trung Quốc

Theo dự đoán của giới công nghệ thế giới, phải tới 11/9 tới, iPhone X 2018 và iPhone X Plus mới ra mắt. Trong đó, iPhone X Plus là phiên bản phóng to của iPhone X với màn hình OLED 6,5 inch. Còn iPhone X 2018 là model 5,8 inch nâng cấp từ mẫu iPhone tai thỏ đầu tiên của Apple. Chưa ra mắt, nhưng hàng "nhái" hai sản phẩm này đã xuất hiện trên thị trường.