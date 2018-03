Các tính năng ẩn trên Galaxy Note 8

Với những người thích chụp ảnh, màn hình lớn như Note 8 sẽ gây khó khăn cho việc bấm vào nút chụp ở giữa màn hình nếu chỉ cầm máy bằng một tay. Do đó, tính năng cho phép giữ và kéo nút bấm chụp đến bất kỳ chỗ nào trên màn hình của Note 8 sẽ giúp người dùng dễ dàng chụp hình bằng một tay, nhất là với chụp selfie. Người dùng cũng có thể dùng nút chụp để zoom hình ảnh trên Note 8 bằng cách giữ nút chụp và kéo lên để zoom in hay kéo xuống để zoom out.