Bộ đôi smartphone Motorola giá rẻ, chạy Android mới nhất

Moto C 4G và Moto C là phiên bản rút gọn của Moto C Plus. Cả hai đều sử dụng màn hình TFT 5 inch độ phân giải FWVGA, thấp hơn nhiều so với mức chung HD hiện nay. Màn hình của máy có màu sắc rực rỡ, nịnh mắt, nhưng dễ thấy các điểm ảnh vỡ.