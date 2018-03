Bộ đôi smartphone Mi Note 3 và laptop giống Macbook Pro của Xiaomi

Bên cạnh Xiaomi Mi Mix 2 với màn hình không viền, Xiaomi còn trình làng hai sản phẩm khác tại Bắc Kinh (Trung Quốc) là smartphone Mi Note 3 và laptop Mi Notebook Pro. Smartphone mới được cho là phiên bản phóng to của Mi6 khi sở hữu khá nhiều chi tiết giống "đàn anh". Mặc dù Mi Note 3 có tên gọi khá giống với Redmi Note 3, cả hai thuộc các phân khúc khác nhau, một bên giá rẻ và một bên cận cao cấp. Mi Note 3 có kiểu dáng gần như y hệt với Mi6 nhưng kích thước lớn hơn, do sử dụng tấm nền IPS 5,5 inch thay vì 5,15 inch. Màn hình máy có độ phân giải Full HD, viền mỏng hơn so với iPhone 7 Plus (2,6 mm so với 3,7 mm). Đồng thời, viền trên và dưới của máy cũng thu hẹp đáng kể.