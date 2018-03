Bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus đầu tiên về Việt Nam

So với những thế hệ gần đây, iPhone 8 và 8 Plus có ít màu hơn hẳn khi chỉ còn ba lựa chọn là xám, bạc và vàng. Tuy nhiên, màu vàng mới nhìn đẹp mắt hơn so với màu Gold hay Rose Gold trước đây.