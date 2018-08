Asus ROG Phone - smartphone đầu tiên có tản nhiệt buồng hơi 3D

Là smartphone chơi game nên máy đặc biệt nhấn mạnh vào hệ thống loa ngoài với loa kép ở hai đầu, khá giống thiết kế của HTC trước đây. Máy vẫn sử dụng ba phím ảo cơ bản của Android phía dưới. Giao diện sử dụng có chút khác biệt so với dòng Zenfone khi có thể sử dụng chế độ ngang ngay từ màn hình chính. Do được bo cong ở góc và vát cong ở cạnh nên máy cầm chắc chắn. Nặng hơn so với các smartphone hàng đầu hiện nay nhưng cầm đầm tay, phù hợp với thao tác cầm ngang để chơi game.