Ảnh thực tế iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ

Năm ngoái, nhiều người dùng chê thiết kế iPhone 7 và 7 Plus bản đặc biệt do Apple chọn viền màn hình màu trắng và nút Home bạc kém sang. Năm nay, sự kết hợp đỏ - đen giúp bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus trông ấn tượng hơn.