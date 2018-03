Ảnh thực tế Bphone 2017

Thiết kế Bphone 2017 thay đổi nhiều so với thế hệ đầu tiên nhưng giữ lại mặt kính bóng phía sau và có độ cong nhẹ ở gần viền. Cách bố trí logo chữ B, dòng chữ Design by Bkav. Made in Vietnam vẫn nổi bật như trước. Bề mặt này khá dễ bám vân tay nhưng cho cảm giác hiện đại, cao cấp.