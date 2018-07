Ảnh bộ ba iPhone 2018 sắp ra mắt so dáng

Trong khi đó, model 5,8 inch trông giống hệt với iPhone X hiện tại còn model 6,5 inch như phiên bản phóng to của X. Cả hai đều dùng tấm nền OLED. Kích thước tổng thể máy của model 6,5 inch ngang với iPhone 7 Plus và 8 Plus.