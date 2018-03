9 smartphone giảm giá đáng chú ý trong tháng 1

iPhone 8 256 GB và 8 Plus 64 GB (giảm 2,8 triệu đồng và 2,2 triệu đồng)

Đây là bộ đôi giảm giá nhiều nhất trong tháng, theo đó, iPhone 8 256 GB còn 21,2 triệu đồng và 8 Plus 64 GB còn 20,8 triệu đồng. iPhone 8 và 8 Plus có màn hình lần lượt 4,7 inch và 5,5 inch với độ phân giải 750 x 1.334 pixel và 1.080 x 1.920 pixel quen thuộc nhiều năm qua và đều dùng tấm nền LCD thay vì OLED như iPhone X. Cảm biến vân tay và phím Home vật lý vẫn được duy trì cùng thiết kế viền màn hình khá dày. Khác biệt rõ nét ở iPhone 8 và 8 Plus so với các mẫu iPhone đời trước nằm ở mặt lưng, thay vì dùng nhôm nguyên khối liền với khung viền, iPhone mới có mặt lưng kính bóng bảy giống iPhone X. iPhone 8 Plus sở hữu camera kép với độ phân giải 12 megapixel ống kính f/1.8 và f/2.8. Còn iPhone 8 chỉ có camera chính dạng đơn với độ phân giải 12 megapixel và ống kính f/1.8. Camera trước của cả 2 mẫu vẫn có độ phân giải 7 megapixel và ống kính f/2.2. Nhờ cải tiến từ iOS 11, iPhone 8 Plus có thêm nhiều chế độ chụp chân dung với các tuỳ chỉnh khác nhau về ánh sáng. Cả hai sử dụng vi xử lý A11 Bionic cấu trúc 6 nhân giống iPhone X, kèm thiết kế vỏ chống nước, chống bụi. iPhone 8 được trang bị pin 1.821 mAh, nhỏ hơn so với mức 1.960 mAh trên iPhone 7. iPhone 8 Plus dùng pin 2.675 mAh, trong khi 7 Plus đạt tới 2.900 mAh. Bù lại, cả hai máy đều được bổ sung tính năng sạc nhanh và sạc không dây với chuẩn Qi, nhưng những phụ kiện hỗ trợ tính năng này phải mua ngoài.