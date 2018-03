7 smartphone tầm trung nổi bật nửa cuối năm 2017

Sony Xperia XA1 Plus (7,19 triệu đồng)

XA1 Plus có thiết kế bo tròn giống phiên bản cao cấp Xperia XZ1 hơn là hai người anh em thuộc XA1 series của mình. Xperia XA1 Plus được trang bị màn hình 5,5 inch với độ phân giải Full HD. Máy nặng với trọng lượng 198 gram và dày 8,7 mm. Máy được trang bị chip xử lý Helio P20 của MediaTek, phiên bản bán ra tại Việt Nam có dung lượng RAM 4 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Máy có camera trước và sau độ phân giải lần lượt 8 megapixel và 23 megapixel f/2.4. Ngoài cảm biến vân tay, người dùng có thể mở khoá bằng khuôn mặt do Sony sử dụng Android gần với phiên bản gốc. Máy có phiên bản 2 sim LTE, hỗ trợ các kết nối NFC, Bluetooth 4.2 với aptX. Pin là điểm mạnh của sản phẩm khi có dung lượng lên đến 3.430 mAh cùng cổng USB-C cũng như sạc nhanh tiêu chuẩn Pump Express+ 2.0.

