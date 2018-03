7 smartphone nổi bật bán ra trong tháng 9

Nokia 8 là smartphone cao cấp nhất của Nokia. Sản phẩm có màn hình 5,3 inch sử dụng tấm nền IPS với độ phân giải QHD. Công nghệ màn hình khoá Glance Screen vốn nổi tiếng trên các mẫu smartphone Lumia trước đây cũng đã trở lại trên model này. Điểm nổi bật của sản phẩm là cả ba camera trước và sau đều được trang bị ống kính Zeiss, vốn là đặc trưng của các dòng sản phẩm Nokia trước đây. Nokia sử dụng cảm biến 13 megapixel cho cả 3 camera trên Nokia 8. Trong đó, cụm camera kép ở mặt sau có một cảm biến chụp ảnh màu và một chụp đen trắng. Điểm này giống với dòng sản phẩm camera kép do Leica và Huawei phát triển. Cảm biến đơn sắc của Nokia 8 giúp máy lấy nét và chụp trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn. Nokia 8 được trang bị cấu hình thuộc hàng mạnh nhất hiện nay, ngang với Samsung Galaxy S8 hay Sony Xperia XZ Premium, khi sở hữu chip xử lý Qualcomm Snapdragon 835, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Pin dung lượng 3.090 mAh và cũng hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Phiên bản bán ra tại Việt Nam hỗ trợ 2 sim 2 sóng. Nokia 8 chạy Android 7 vào thời điểm ra mắt và sẽ được nâng cấp lên Android O ngay khi hệ điều hành này được Google trình làng.

BlackBerry KeyOne

KeyOne được xem là mẫu điện thoại có bàn phím QWERTY vật lý mạnh nhất của BlackBerry hiện nay. Máy sử dụng màn hình 4,5 inch độ phân giải 1.620 x 1.080 pixel tương tự DTEK 50 và DTEK 60, KeyOne do TCL của Trung Quốc sản xuất. Máy có kích thước 149 x 72,4 x 9,4 mm, khung nhôm bảo vệ và mặt lưng phủ cao su mềm. KeyOne có camera chính 12 megapixel, dùng cảm biến IMX378 của Sony với ống kính f/2.0, quay video 4K tốc độ 30 khung hình mỗi giây, camera trước 8 "chấm" có thể quay video Full HD. Điểm nổi bật ở BlackBerry KeyOne là bàn phím vật lý mới thông minh hơn, hỗ trợ cả dạng nhấn bình thường và cảm ứng, do đó, người dùng có thể thao tác để cuộn, vuốt tương tự trackpad. Bàn phím cũng có khả năng tùy biến mỗi phím, ví dụ đặt phím I để mở Instagram, hay F để mở Facebook. Riêng phím Space là nơi đặt cảm biến vân tay. Máy có giá bán thuộc phân khúc cao cấp nhưng cấu hình chỉ nằm ở mức tầm trung khi sử dụng vi xử lý Snapdragon 625, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB... KeyOne tích hợp pin 3.505 mAh hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 của Qualcomm (sạc đầy 50% pin chỉ trong 36 phút), cổng USB Type C và chạy hệ điều hành Android Nougat 7.1.