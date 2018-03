7 smartphone cao cấp nổi bật nửa cuối năm 2017

iPhone X

Máy sử dụng màn hình kiểu mới hoàn toàn mang tên Super Retina Display, kích thước 5,8 inch. iPhone X cũng lần đầu sử dụng tấm nền OLED thay vì LCD. Màn hình có độ phân giải lên tới 1.125 x 2.436 pixel và hỗ trợ công nghệ HDR. Màn hình lõm xuống theo hình chữ U được gọi vui là màn hình "tai thỏ". Đây là khu vực đặt camera 7 megapixel phía trước, camera hồng ngoại, máy chiếu và các cảm biến phục vụ tính năng nhận diện khuôn mặt FaceID. Thông số camera sau tương tự iPhone 8 Plus và 7 Plus, nhưng điểm khác biệt là độ mở của ống kính góc hẹp tốt hơn f/2.4 thay vì f/2.8. Bên cạnh đó, cả hai ống kính đều hỗ trợ chống rung quang học được gọi là Dual OIS. iPhone X sử dụng chip A11 Bionic 6 nhân giống bộ đôi iPhone 8. Máy có pin dung lượng 2.716 mAh và có hỗ trợ không dây ở phía sau. Máy chạy iOS 11 và không có nút Home nên cách sử dụng khác so với trước đây. Không còn nhận diện vân tay TouchID, iPhone X mở khóa bằng cách bấm vào màn hình dưới sự hỗ trợ của cảm ứng lực.

