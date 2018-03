7 smartphone cao cấp có cảm biến vân tay mặt trước

Mở hộp bộ đôi iPhone 8

Bộ đôi smartphone mới của Apple trông không có thay đổi với iPhone 7/7 Plus trừ mặt kính ở cả trước và sau. Hai máy vẫn có màn hình 4,7 và 5,5 inch cùng độ phân giải như cũ, nhưng Apple đã thêm công nghệ True Tone để thay đổi nhiệt độ màu dựa theo màu sắc và ánh sáng môi trường xung quanh. Máy sử dụng chip xử lý A11 Bionic với 6 lõi, hỗ trợ 64-bit, loa stereo mới với âm lượng to hơn 25% so với iPhone 7 Plus. Camera với thông số ít sự khác biệt với camera kép 12 "chấm" trên 8 Plus, chống rung quang học, độ mở f/1.8 cho góc rộng, f/2.8 cho góc hẹp. Chế độ chân dung được hứa hẹn xử lý tốt hơn trước. Máy còn hỗ trợ thực tế ảo tăng cường và đặc biệt là khả năng sạc không dây chuẩn Qi.