7 điện thoại cao cấp trong vòng sơ loại Tech Awards 2017

iPhone 8 Plus

Mẫu smartphone này là một trong ba sản phẩm Apple ra mắt đầu tháng 9, cùng với iPhone 8 và iPhone X. Tuy nhiên, việc iPhone X phát hành muộn đã biến iPhone 8 Plus trở thành điện thoại xuất sắc của Apple tại Việt Nam năm nay. Về cơ bản, iPhone 8 Plus không khác nhiều so với iPhone 7 Plus năm ngoái, ngoại trừ mặt kính phía sau thay cho nhôm nguyên khối. Mọi nâng cấp được Apple thực hiện bên trong, với vi xử lý A11 Bionic mạnh mẽ hơn, hỗ trợ thực tế tăng cường (AR). Máy vẫn giữ dung lượng RAM 3 GB, kích thước màn hình 5,5 inch, camera kép độ phân giải 12 megapixel, chống rung quang học, khẩu độ f/1.8 cho ống kính góc rộng và f/2.8 cho góc hẹp. Camera trước của máy có độ phân giải 7 megapixel cho chụp "tự sướng". iPhone 8 Plus chạy hệ điều hành iOS 11 với nguồn pin 2.675 mAh.