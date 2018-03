6 smartphone tầm trung với camera kép nổi bật 2017

Xiaomi Mi A1 (5,99 triệu đồng)

Xiaomi Mi A1 được ra mắt đầu tiên tại thị trường Ấn Độ và là dòng sản phẩm hoàn toàn mới của hãng điện tử Trung Quốc. Đây là smartphone đầu tiên nằm trong chương trình Android One - một chương trình giúp các hãng chế tạo điện thoại có thể phát triển smartphone giá rẻ dành cho người dân các nước kém phát triển. Điểm nổi bật của sản phẩm là cụm camera kép độ phân giải 12 megapixel gồm một ống góc rộng và một ống tele có khả năng zoom quang 2x. Nguyên lý hoạt động của cụm camera này giống trên iPhone 7 Plus. Camera trước độ phân giải 8 megapixel có tính năng làm đẹp Beautify 3.0 mới. Về phần cứng, máy được trang bị chip xử lý Qualcomm Snapdragon 625, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Máy có pin chỉ đạt 3.080 mAh. Sản phẩm cũng được trang bị cổng USB C nhưng không hỗ trợ sạc nhanh.

Xem ảnh thực tế Xiaomi Mi A1