6 smartphone tầm trung nổi bật mới về Việt Nam

Motorola G5s Plus

G5s Plus vẫn sử dụng màn hình tỷ lệ 16:9, kích thước 5,5 inch với độ phân giải Full HD, Motorola vẫn chưa theo đuổi trào lưu màn hình tràn viền giống như các đối thủ hiện nay. G5s Plus được trang bị camera kép 13 megapixel với ống kính f/2.0 cho khả năng chụp xoá phông tốt. Camera trước của máy có độ phân giải 8 megapixel và hỗ trợ đèn flash led để chụp tối tốt hơn. Cấu hình của máy nằm ở mức khá so với các model cùng tầm khi sử dụng chip Snapdragon 625, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy có pin dung lượng 3.000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh, tính năng mà rất ít các model tầm trung dưới 7 triệu đồng được trang bị. G5s Plus chạy Android 7.1.1 với giao diện đặc trưng của Motorola. Ngoài những trải nghiệm Moto (Moto Experiences) được tích hợp sẵn, Moto G5s Plus còn được trang bị thêm tính năng Hiển thị ban đêm (Night Display) và Trả lời nhanh (Quick Reply)