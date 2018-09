6 smartphone nổi bật dưới 7 triệu đồng

Trên tay Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1 Plus (6,59 triệu đồng)

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới bán Nokia 6.1 Plus. Máy có màn hình tai thỏ kích thước 5,8 inch độ phân giải Full HD+ (2.280 x 1.080 pixel), thiết kế khung kim loại và hai mặt kính với phần khung nhựa hơi lồi lên, gợi nhớ đến thiết kế của iPhone 4 nhưng phần khung sườn được làm bo cong cho cảm giác cầm tốt hơn. Nokia trang bị camera kép ở phía sau với một ống kính độ phân giải 16 megapixel và một ống 5 megapixel. Camera trước có độ phân giải 16 megapixel. Nokia trang bị tính năng chụp cùng lúc cả hai camera trước và sau giống như trên Nokia 8. Nokia 6.1 Plus sử dụng vi xử lý Snapdragon 636, RAM 4 GB cùng bộ nhớ trong 64 GB. Pin dung lượng 3.060 mAh hỗ trợ sạc nhanh và cả cổng kết nối USB C. Tương tự các model khác của Nokia, máy chạy hệ điều hành Android One mới nhất với giao diện gốc.

Ảnh thực tế Nokia 6.1 Plus