6 smartphone dưới 7 triệu đồng nổi bật nửa đầu năm 2017

Samsung Galaxy J7 Pro

Galaxy J7 Pro vẫn giữ thiết kế kim loại nguyên khối như đàn em J7 Prime nhưng được cải tiến hơn với dải ăng-ten chữ U gọn gàng và camera không bị lồi lên. Máy vẫn sử dụng màn hình 5,5 inch nhưng được nâng cấp lên tấm nên SuperAMOLED với độ phân giải Full HD với các tính năng như lọc ánh sáng xanh và Always On Display. Về phần cứng, model này không có thay đổi so với bản tiền nhiệm khi sử sử dụng chip Exynos 8 nhân tốc độ 1,6GHz, RAM 3 GB cùng với bộ nhớ trong 16 GB. Cả hai camera đều có độ phân giải 13 megapixel trong đó camera trước có khẩu độ f/1.9 còn camera sau là f/1.7. Máy chạy Anroid 7 với giao diện giống với Galaxy S8. Pin được nâng lên 3.600 mAh nhưng vẫn không hỗ trợ sạc nhanh.