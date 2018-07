6 smartphone Android giá dưới 2 triệu đồng đáng mua

Motorola C 4G (1,99 triệu đồng)

Moto C 4G sử dụng màn hình TFT 5 inch độ phân giải FWVGA. Máy có thiết kế đặc trưng của Motorola với cụm camera tròn ở mặt sau. Camera sau có độ phân giải 5 megapixel còn camera trước 2 megapixel. Moto C 4G là một trong những mẫu hỗ trợ kết nối 4G rẻ nhất thị trường, hỗ trợ 2 sim 2 sóng với pin dung lượng 2.350 mAh có thể tháo rời. Moto C 4G được trang bị chip xử lý MT6737 tốc độ 1,1GHz, RAM 1GB và bộ nhớ trong 16GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Điểm nổi trội của sản phẩm so với các model cùng tầm là được cài sẵn hệ điều hành Android 7.1 cùng giao diện đặc trưng của Motorola.