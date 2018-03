6 lý do nên mua iPhone SE thay vì iPhone mới

Cấu hình mạnh mẽ

iPhone SE sở hữu chip A9, tương tự iPhone 6S và một số iPad mới ra mắt gần đây. Đây cũng là lý do mà Apple gọi nó là "chiếc điện thoại 4-inch mạnh mẽ nhất từ ​​trước tới nay". Không chỉ vậy, so với các chip xử lý đời trước, A9 hỗ trợ quay video 4K, cho phép chơi các game đòi hỏi độ nét cao và hỗ trợ khá nhiều ứng dụng khác. Điều quan trọng nhất mà A9 làm được là khiến cho iPhone SE trở thành một chiếc điện thoại hiện đại và không quá thua kém so với các thiết bị khác trong như cầu sử dụng hàng ngày.