5 smartphone tầm trung giảm giá mạnh cuối hè

HTC Desire 12 Plus (giảm 1 triệu đồng)



Desire 12 Plus là một trong những smartphone mới hiếm hoi của HTC trong năm nay. Sản phẩm có mức giá khởi điểm ban đầu 5 triệu đồng, khá thấp so với nhiều smartphone khác của tên tuổi Đài Loan. Tuy nhiên, sau ba tháng, giá máy đã giảm 20% từ 5 triệu đồng xuống còn 4 triệu đồng. Model có thiết kế bóng bẩy, màn hình tỷ lệ 6 inch tỷ lệ 18:9 giống U12+ và U11+ cao cấp, tuy nhiên, độ phân giải chỉ đạt chuẩn HD+. Cấu hình không cao so với giá vì dùng chip Snapdragon 450 của Qualcomm thay vì series 600, có RAM 3GB thay vì 4GB như nhiều điện thoại Android tầm 5 triệu đồng khác.