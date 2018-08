5 smartphone nổi bật bán trong tháng 8

HTC U12 Plus (19,99 triệu đồng) Máy vẫn mang thiết kế đặc trưng riêng của HTC kể từ phiên bản U11 với mặt lưng cong, làm từ kính cường lực và gốm (đen), màu sắc bóng bẩy, tuy nhiên, dễ bám vân tay. U12 Plus có màn hình 6 inch với tỷ lệ 18:9. Màn hình độ phân giải QuadHD sử dụng tấm nền Super LCD 6 hỗ trợ HDR 10 và khả năng hiển thị dải màu DCI chuẩn Hollywood. Máy chạy Android 8 mới nhất cùng giao diện Sense đặc trưng của hãng. Trên U12 Plus, HTC trang bị tới 4 camera với camera kép ở cả phía lưng lẫn mặt trước. Máy ảnh chính, 12 và 16 megapixel, có khả năng zoom quang học 2X và zoom số 10X, hỗ trợ tính năng zoom khi quay video mang tên Sonic Zoom. Camera kép phía trước có cùng độ phân giải 8 megapixel và hỗ trợ tính năng mở khóa bằng nhận diện gương mặt. Tính năng cảm ứng cạnh viền được nâng cấp lên phiên bản mới - Edge Sense 2. U12 Plus sử dụng chip Snapdragon 845 cùng với RAM 6GB, bộ nhớ trong lên tới 128GB. Pin dung lượng 3.500 mAh, hỗ trợ sạc không dây Qi và sạc nhanh QuickCharge 3.0. Xem thêm ảnh thực tế HTC U12 Plus