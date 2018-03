5 smartphone giảm giá mạnh trước Tết

iPhone 7 (giảm 1,5 triệu đồng)



Cùng kích cỡ nhỏ gọn, nhưng iPhone 7 có giá bán chỉ bằng nữa so với iPhone X ở Việt Nam. Phiên bản 32GB đang có trên thị trường xách tay với giá khoảng 13,8 triệu đồng, gần như không giảm so với tháng trước. Nhưng ở kệ hàng chính hãng, giá của iPhone 7 giờ đã hạ xuống 14,5 triệu đồng, thấp hơn mức niêm yết chính thức 1,5 triệu đồng. Chênh lệch giữa hàng chính hãng và xách tay chỉ còn lại vài trăm nghìn đồng.



iPhone 7 ra mắt hơn một năm trước và là thế hệ iPhone đầu tiên chống nước. Tuy nhiên, thiết kế không đột phá, gần như giống iPhone 6 và 6s khiên cho sản phẩm kém nổi bật. Thậm chí, thua thiệt người anh em iPhone 7 Plus, iPhone 7 vẫn dùng camera đơn.