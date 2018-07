5 smartphone giá 4 triệu đồng mới về Việt Nam

Xiaomi Redmi 5 Plus

Redmi 5 Plus là phiên bản cỡ lớn của Redmi 5 với màn hình tăng từ 5,7 inch lên thành 6 inch. Độ phân giải cũng cao hơn khi đạt chuẩn Full HD. Kiểu dáng tổng thể cũng ấn tượng với vỏ kim loại nguyên khối, cứng cáp và tạo cảm giác cầm ôm tay. Cảm biến vân tay một chạm được đặt bên dưới camera, vị trí vừa tay dù kích thước máy lớn. Máy dùng chip Snapdragon 625, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Redmi 5 Plus được trang bị viên pin lên tới 4.000 mAh. Về lý thuyết, thời gian sử dụng trung bình lên tới 2 ngày và chờ tới 12 ngày. Model này cũng hỗ trợ sạc nhanh công nghệ của Qualcomm. Redmi 5 Plus có camera chính có độ phân giải 12 megapixel. Camera trước 5 megapixel, có chế độ làm đẹp chân dung và tích hợp đèn flash trợ sáng. Máy chạy Android 7.1 cùng giao MIUI 9.