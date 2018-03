5 smartphone đời mới có pin tốt nhất

Apple iPhone 8 Plus



Dù giữ thiết kế cũ hệt như iPhone 7 Plus thậm chí 6s Plus và 6 Plus, khác biệt chủ yếu ở chất liệu, iPhone 8 Plus vẫn được nhiều người dùng ưa chuộng, đặc biệt ở Việt Nam nhờ pin. Thậm chí so với iPhone X đời mới, thời lượng pin của iPhone 8 Plus còn bỏ xa khi có thể hoạt động tới 10 giờ 35 phút, nhiều hơn gần 2 tiếng. Trong khi dung lượng pin chỉ có 2.675 mAh, ít hơn iPhone X (2.716 mAh). Tính năng mới của iPhone 8 Plus so với iPhone 7 Plus trở về trước là sạc nhanh và sạc không dây.