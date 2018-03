5 smartphone có cấu hình như Bphone 2017

Vivo V5 Plus (giá 9,99 triệu đồng)



Sản phẩm trông giống như một chiếc iPhone 7 chạy Android nếu nhìn từ mặt sau. V5 Plus được tập trung nhiều vào tính năng selfie khi camera kép ở mặt trước và độ phân giải lên tới 20 megapixel. Cũng dùng chip Snapdragon 625 như Bphone 2017 nhưng Vivo V5 Plus có giá cao hơn, khoảng 200.000 đồng. Đổi lại, bộ nhớ trong và dung lượng RAM cao hơn, lần lượt 64 và 4GB thay vì 32 và 3GB như model của Bkav.