5 smartphone cao cấp giá tốt dịp cuối năm

Samsung Galaxy S8 (16 triệu đồng)



So với Galaxy S8 Plus cũng như Galaxy Note8, giá bán của Galaxy S8 giờ thấp hơn nhiều. Nếu so với đối thủ cùng màn hình 5,8 inch viền mỏng tới từ Apple, giá model của Samsung cũng chi bằng nửa. Trong khi đó, Galaxy S8 vẫn giữ được cả ba công nghệ bảo mật quét mống mắt, vân tay cho tới nhận dạng mặt. Cấu hình của Galaxy S8 vẫn đang nằm trong nhóm cao cấp nhất, với vi xử lý Snapdragon 835 hoặc Exynos 8895 tùy thị trường, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64 GB, pin 3000mAh. Một chút đáng tiếc khi sản phẩm không có camera kép dù chất lượng chụp ảnh trên Galaxy S8 đã được đánh giá cao. Camera chính 12 megapixel, khẩu độ f/1.7 trong khi camera trước 8 megapixel, khẩu độ f/1.7 hỗ trợ selfie.