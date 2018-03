5 smartphone camera kép, chuyên chụp ảnh chân dung

OnePlus 5

OnePlus 5 có cấu hình mạnh hơn Galaxy S8 lẫn HTC U11, nhưng thiết kế gợi nhớ đến iPhone và cũng có cụm camera kép nằm ở lưng. Sản phẩm đi theo hướng camera kép của Apple khi dùng một cảm biến Sony IMX 398 độ phân giải 16 MP và ống kính khẩu độ f/1.7, một cảm biến Sony IMX 350 độ phân giải 20 megapixel với ống kính tele và khẩu độ f/2.6. Nhờ thế, OnePlus 5 tập trung vào tính năng chụp ảnh chân dung với hiệu ứng xoá mờ phông nền giống như chế độ Portrait trên 7 Plus. Thậm chí, so với điện thoại của Apple, camera trên smartphone Trung Quốc có độ phân giải cao hơn nhiều. Tại Việt Nam, OnePlus 5 chỉ xuất hiện theo dạng xách tay với giá hơn 10 triệu đồng, rẻ hơn khá nhiều so với ịPhone 7 Plus lẫn Galaxy Note 8.