5 mẫu camera hành động nổi bật 2017

GoPro Hero 6

GoPro Hero 6 Black vẫn giữ nguyên thiết kế so với thế hệ trước cùng với khả năng chống nước lên đến 10 mét. Máy vẫn sử dụng cảm biến ảnh kích thước 1/2,3 inch cho phép chụp ảnh độ phân giải 12 chấm với 2 định dạng là JPG hoặc RAW. Điểm khác biệt so với thế hệ trước là dòng chữ Hero 6 ghi ngay trên ống kính. GoPro cho biết Hero 6 Black sẽ có chế độ Wide Dynamic Range để chụp ảnh HDR cho hình ảnh chất lượng cao hơn Hero 5 Black trong các trường hợp khác nhau.GoPro cho biết Hero 6 Black được nâng cấp mạnh về hiệu năng cũng như chất lượng hình ảnh là nhờ được trang bị chip xử lý mới GP1 do hãng Socionext chế tạo riêng mình.Chống rung điện tử của Hero 6 Black hoạt động hiệu quả hơn hẳn so với thế hệ trước đặc biệt là ở chế độ 4K 30 khung hình/giây hoặc FullHD 240 khung hình/giây.

Ảnh thực tế GoPro Hero 6 Black