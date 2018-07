5 điện thoại nổi bật bán trong tháng 6

Honor 10 (9,99 triệu đồng)

Honor 10, được trang bị màn hình 5,84 inch độ phân giải Full HD với thiết kế tai thỏ theo trào lưu. Màn hình cũng mang tỷ lệ 19:9 giống các smartphone cao cấp ra mắt cuối năm 2017 và nhiều mẫu tầm trung ra mắt nửa đầu năm nay. Khung máy bằng kim loại và mặt lưng kính bóng loáng với hiệu ứng đổi màu theo góc nhìn do thiết kế của Honor là kính phản quang. Cụm camera kép được đặt ngang giống truyền thống thay vì dọc như các model mới ra mắt trong năm nay. Trong đó, một camera 24 megapixel và một camera 16 megapixel, cả hai đều có ống kính khẩu độ f/1.8. Camera hỗ trợ nhận diện vật thể bằng công nghệ AI nên có thể học dần trong quá trình sử dụng của người dùng. Camera trước 24 megapixel hỗ trợ nhận diện khuôn mặt. Cấu hình của Honor 10 tốt so với mức giá khi được trang bị chip xử lý Kirin 970, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Máy hỗ trợ 2 sim, chạy Android 8 và sử dụng giao diện EMUI 8.1 giống các smartphone Huawei. Pin đạt dung lượng 3.400 mAh, cổng kết nối là USB C và có hỗ trợ sạc nhanh.