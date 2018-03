5 điểm đáng chú ý trên Galaxy Note FE

Pin mới



Khác biệt giữa Note 7 và Note FE là pin mới với dung lượng 3.200 mAh, ít hơn 300 mAh dù kích thước, độ dày mỏng và thiết kế như nhau. Viên pin này cũng có dung lượng gần bằng với Note8 (3.300 mAh) và nhiều hơn Galaxy S8 (3.000 mAh). Thay đổi về dung lượng, nhưng Galaxy Note FE sử dụng cổng sạc USB-C mới, hỗ trợ sạc nhanh cả phương thức không dây lẫn có dây. Đây là lợi thế khi so với những mẫu iPhone cùng tầm tiền như iPhone 6s Plus hay 7 Plus, hoặc một số smartphone Android cao cấp khác như Xperia XZ Premium hay U11.