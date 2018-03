4 smartphone đáng chú ý bán ra trong tháng 11

Galaxy Note FE tại Việt Nam

Khác Note 7 có pin 3.500 mAh, bản Fan Edition giảm còn 3.200 mAh và đã trải qua quy trình kiểm tra an toàn 8 bước. Điểm cộng là model mới tích hợp trợ lý Bixby tương tự Galaxy S8, song không có nút bấm riêng. Phablet được nâng cấp phần mềm với giao diện Experience mới nhất, tương tự Galaxy S8 và S8+. Giao diện này được đánh giá đẹp, trực quan và dễ sử dụng hơn so với của Galaxy Note 7 trước đây. Tương tự Galaxy S8 và S8+, logo Samsung ở mặt trước máy, bên dưới dải loa thoại của Note Fan Edition đã không còn, giúp thiết bị mới trông sang trọng, ưa nhìn hơn so với Galaxy Note 7.



Galaxy Note Fan Edition sẽ có bốn màu đen, vàng, bạc và màu xanh. Hộp máy thay đổi thông tin tương ứng với tên sản phẩm và có thêm biểu tượng trái tim màu xanh ở chính giữa.

Phần cứng tương tự Galaxy Note 7 với màn hình QHD SuperAMOLED 5,7 icnh. Máy sử dụng chip Exynos 8890, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Camera sau 12 megapixel với ống kính f/1.7 còn camera trước là 5 megapixel.