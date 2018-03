4 smartphone đáng chú ý bán ra trong tháng 1

Samsung Galaxy A8 và A8+ 2018

Hai mẫu Galaxy A mới được Samsung thay đổi cách đặt tên, không còn là A5 và A7 như các thế hệ trước mà đổi thành Galaxy A8 và A8+. Trong đó, A8 có màn hình 5,6 inch và A8+ là 6 inch. Bộ đôi Galaxy A8 cùng có màn hình độ phân giải Full HD+ 1.080 x 2.220 pixel, sử dụng tấm nền Super AMOLED và hỗ trợ tính năng Always On Display. Về chất liệu, Galaxy A8 và A8+ vẫn như thế hệ cũ với mặt lưng kính, khung viền kim loại và vỏ có thể chống nước. Hai sản phẩm đều hỗ trợ NFC và tính năng thanh toán điện tử Samsung Pay. Cảm biến vân tay từ mặt trước đã được chuyển về mặt lưng, do màn hình vô cực. Samsung cũng đầu tư vào phần camera khi đem tới dòng A mới camera selfie kép, độ phân giải 16 và 8 megapixel, đi kèm ống kính khẩu độ lớn f/1.9. Như tính năng camera kép ở Note8, camera trước Galaxy A8 và A8+ có tính năng lấy nét chủ động Live Focus, giúp xoá phông nền. Model này cũng được trang bị tính năng nhận diện khuôn mặt. Bộ đôi cùng sử dụng chip xử lý 8 nhân với 2 nhân tốc độ 2,2 GHz và 6 nhân tốc độ 1,6 GHz. Máy hỗ trợ 2 sim với khay cắm sim và thẻ nhớ riêng biệt tiện lợi hơn. Điểm khác biệt về phần cứng giữa hai model là Galaxy A8 có RAM 4 GB và bộ nhớ trong 32 GB còn Galaxy A8+ có RAM 6 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Tương tự thế hệ trước, Galaxy A8 và A8+ đều được trang bị sạc nhanh. Trong đó, Galaxy 8 có dung lượng pin là 3.000mAh còn A8+ là 3.500mAh.

Ảnh thực tế Samsung Galaxy A8 và A8+ 2018