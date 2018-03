10 smartphone giảm giá đáng chú ý trong tháng 9

HTC One ME

One ME còn 4,99 triệu đồng. Máy được trang bị màn hình độ phân giải 2K pixel, hệ thống loa BoomSound và cảm biến vân tay, thiết kế giống với M9 và mặt lưng phía sau được làm bằng nhựa, không phải dạng kim loại nguyên khối. Về phần cứng, One ME có màn hình kích thước 5,2 inch, dùng chip xử lý MediaTek Helio P10, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera chính có cảm biến 20 megapixel còn camera phụ độ phân giải 4 megapixel với cảm biến UltraPixel.