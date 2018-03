10 smartphone có camera tốt nhất

iPhone 8 Plus (tổng điểm 94)

Ra mắt sau Note8 một tháng, iPhone 8 Plus cũng có điểm tổng tương đương với Note8 là 94 điểm. Tuy nhiên, ở điểm thành phần, máy có điểm chụp hình thấp hơn 96 (so với 100 của Note8) nhưng điểm quay video lại cao hơn 89 so với 84. Di động của Apple có ưu điểm chụp HDR rất tốt, nhận dạng khuôn mặt chính xác và bokeh hấp dẫn. Tuy nhiên, máy còn đôi lúc lấy nét sai, chụp trong ánh sáng yếu hoặc ánh sáng trong nhà chưa tốt.